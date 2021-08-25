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Лесной пожар разгорелся в Тольятти

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Спасатели ликвидируют пожар на территории третьего квартала Тольяттинского участкового лесничества, соообщила администрация Тольятти.

"В связи с порывистым ветром пожар быстро распространяется - по состоянию на 17:30 (16:30 по московскому времени) его площадь составила порядка 8 га", - говорится в сообщении. Работу оперативного штаба на месте координирует глава города Николай Ренц.

В помощь службам пожаротушения привлекается дополнительная техника, бойлеры и бульдозеры. Из аэропорта "Курумоч" прибыл самолёт Ил-76, также приступивший к борьбе с огнём.

В тоже время продолжается борьба с природным пожаром на юго-востоке Самарской области.

21 августа, результате возгорания в селе Гвардейцы под Самарой после несанкционированного пала сухой растительности огонь перекинулся на национальный парк "Бузулукский бор". Всего огнем на юго-востоке региона пройдено 5 тыс. га, в нацпарке - 700 га. В вечеру вторника огонь уменьшился до 6 га.

Работа пожарных осложнялась сильной жарой - местами воздух раскалялся до 40 градусов. Пожар в Борском районе удалось локализовать в среду в 12:00 (11:00 по московскому времени).

Нацпарк "Бузулукский бор" расположен на территории Самарской и Оренбургской областей, его площадь - 1067,88 кв. км.

Самарская область Тольятти

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