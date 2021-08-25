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Площадь пожара в лесничестве Тольятти достигла 10 га

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Спасатели ликвидируют возгорание на территории третьего квартала Тольяттинского участкового лесничества, сообщает в соцсетях прокуратура Самарской области.

"Прокурор Автозаводского района Тольятти Александр Диденко выехал на место лесного пожара для координации действий аварийно-спасательных служб и правоохранительных органов. Площадь пожара составляет более 10 га", - говорится в информации.

Отмечается, что погибших и пострадавших нет.

Ранее сообщалось о 8 гектарах охваченного огнем леса в Тольятти. В связи с порывистым ветром пожар в лесничестве быстро распространялся. В помощь службам пожаротушения из аэропорта "Курумоч" прибыл самолет Ил-76.

В то же время продолжается борьба с природным пожаром на юго-востоке Самарской области.

21 августа в результате возгорания в селе Гвардейцы под Самарой после несанкционированного пала сухой растительности огонь перекинулся на национальный парк "Бузулукский бор". Всего огнем на юго-востоке региона пройдено 5 тыс. га, в нацпарке – 700 га. В вечеру вторника площадь уменьшилась до 6 га.

Работа пожарных осложнялась сильной жарой: местами воздух раскалялся до 40 градусов.

Пожар в Борском районе удалось локализовать в среду в 12:00 (11:00 по Москве).

Нацпарк "Бузулукский бор" расположен на территории Самарской и Оренбургской областей, его площадь – 1067,88 кв. м.

Ранее сообщалось, что в середине июля в результате пожара в Тольяттинском городском лесничестве в городе был введен режим ЧС. Площадь, пройденная огнем за четверо суток, составила 152,6 га, пламя удалось остановить за 2 км до ближайших жилых построек. Погибших и пострадавших нет. По предварительным данным МЧС, причиной пожара в лесничестве мог стать поджог, на месте возгорания были найдены канистры. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Тольятти

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