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Рогозин пригласит Маска, Брэнсона и Безоса на запуск "Союза МС-19"

Рогозин пригласит Маска, Брэнсона и Безоса на запуск "Союза МС-19"
Фото: Bill Ingalls/NASA via Getty Images

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин пригласит на запуск космического корабля "Союз МС-19" Илона Маска, Ричарда Брэнсона и Джеффа Безоса.

"Я сегодня отправляю приглашения и господину Илону Маску, которого мы в России уважаем. Конечно, мы хотели бы пригласить и господина Брэнсона, господина Безоса. Если эта замечательная троица энтузиастов космоса будет на Байконуре в момент запуска нашего проекта и нашего корабля, мне кажется, это подчеркнет то, что космос является уникальной средой, где встречаются уникальные люди, и которые, несмотря на все проблемы, которые существуют между странами, все равно находят возможность быть вместе", - сказал Рогозин, слова которого приводятся на сайте Первого канала.

Запуск корабля "Союз МС-19" запланирован на 5 октября. На нем на МКС должна прибыть съемочная группа фильма "Вызов" – режиссер Клим Шипенко, актриса Юлия Пересильд, а также командир корабля космонавт Антон Шкаплеров. Они займутся съемками первого художественного фильма в космосе.

Роскосмос Дмитрий Рогозин Союз МС-19

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