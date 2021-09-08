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Маск ответил на приглашение Рогозина посетить Россию

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Основатель SpaceX Илон Маск ответил генеральному директору "Роскосмоса" Дмитрию Рогозину на приглашение в гости в Россию.

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"Спасибо! Какой у вас любимый чай?" - написал Маск в твиттере. Рогозин предложил бизнесмену начать встречу с любимого чая его бабушки.

Ранее Дмитрий Рогозин в интервью CNN положительно отозвался об основателе SpaceX.

"Илон Маск реализует многие идеи и мысли, которые мы хотели реализовать, но не смогли, потому что после распада Советского Союза наша космическая программа на некоторое время остановилась", - сказал Рогозин.

"Мы уважаем его как организатора космической отрасли и как изобретателя, который не боится рисковать", - добавил Дмитрий Рогозин. Также он предложил Маску "быть гостем семьи" и обсудить "изучение Вселенной, внеземную жизнь и то, как мы можем использовать космос для сохранения жизни на Земле".

"Я уже поставил чайник на огонь", - обратился он к Маску.

SpaceX Илон Маск Дмитрий Рогозин Роскосмос

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