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Мосгорсуд оставил в силе приговор Ребровскому по делу "Нового величия"

Мосгорсуд оставил в силе приговор Ребровскому по делу "Нового величия"
Павел Ребровский
Фото: Дмитрий Серебряков/ТАСС

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Мосгорсуд оставил в силе наказание по приговору фигуранту так называемого дела "Нового величия" Павлу Ребровскому, но изменил расчет срока наказания, сообщили в пресс-службе суд.

29 октября 2020 года Люблинский суд приговорил его к шести годам колонии, дополнительному году ограничения свободы и запрету пользоваться интернетом в течение трех лет. Он был признан виновным в создании экстремистского сообщества (ч. 1 статьи 282.1 УК).

Мосгорсуд 26 августа решил, что время содержания под домашним арестом следует зачесть в срок наказания из расчета - один день нахождения под домашним арестом за один день лишения свободы. "В остальной части приговор оставлен без изменения", - сообщили в суде.

Первоначально Ребровский пошел на сделку со следствием, признал вину и получил 2,5 года колонии, однако впоследствии отказался от показаний, заявил, что признался под давлением, и его дело рассматривалось заново.

6 августа 2020 года Люблинский суд приговорил к срокам от четырех лет условно до семи лет колонии семерых фигурантов дела "Нового величия" за создание экстремистского сообщества. Следствие и суд решили, что фигуранты планировали свергнуть конституционный строй и установить временное правительство. Защита утверждала, что обвинение построено на показаниях сотрудников силовых структур, внедренных в группу в рамках оперативных действий.

Приговор обжаловали и осужденные, и гособвинение. Прокуратура в своем представлении просит устранить техническую ошибку - "в отношении нескольких осужденных в приговоре допущена техническая ошибка в измерительной единице при назначении наказания", в свою очередь, адвокаты считают приговор излишне жестким и требуют суд оправдать их подзащитных.

Еще один фигурант дела "Нового величия", признавший вину, Рустам Рустамов ранее был приговорен к двум годам лишения свободы условно.

Подсудимый в рамках "основного" дела Сергей Гаврилов в октябре 2019 года сбежал из-под домашнего ареста за границу.

Павел Ребровский Мосгорсуд Новое величие Люблинский суд

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