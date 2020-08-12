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Приговор обжаловали пять фигурантов дела "Нового величия"

Приговор обжаловали пять фигурантов дела "Нового величия"
Фигуранты дела "Нового величия" в Люблинском районном суде
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Пять фигурантов дела "Нового величия" подали апелляции на приговор, сообщили в пресс-службе Люблинского суда.

6 августа этот суд признал семь человек виновными в создании экстремистского сообщества ради свержения конституционного строя. Вячеслав Костыленков получил семь лет колонии общего режима, Петр Карамзин - шесть с половиной лет, Вячеслав Крюков - шесть лет. Максим Рощин, Дмитрий Полетаев, Мария Дубовик и Анна Павликова - получили от четырех до шести с половиной лет условно.

Версию защиты о том, что подсудимых спровоцировал внедренный в молодежную среду суд отверг: "Суд считает недоказанными показания подсудимых о провокации со стороны Константинова". Александра Константинова, который участвовал в чатах "Нового величия" под именем "Руслан Д.", адвокаты называли провокатором.

Суд и следствие считают, что подсудимые хотели свергнуть действующую власть и установить временное правительство. Гособвинитель просил для них от четырех лет лишения свободы условно до 7,5 лет колонии общего режима. Защита требовала их оправдать.

Одновременно Люблинский суд рассматривает дело Павла Ребровского, ранее признавшего вину и заключившего сделку со следствием. После приговора он отказался от признаний и заявил, что на него давило следствие.

В октябре 2019 года проходивший по делу Сергей Гаврилов сбежал из-под домашнего ареста.

Еще один фигурант дела, признавший вину, Рустам Рустамов ранее был приговорен к двум годам лишения свободы условного.

Люблинский суд Новое величие Анна Павликова Мария Дубовик Руслан Костыленков

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