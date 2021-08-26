В Подмосковье смягчили ограничения на проведение массовых мероприятий

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Власти Московской области увеличили разрешенное число посетителей без QR-кода, подтверждающего прохождение вакцинации, на массовых мероприятиях, следует из постановления губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Согласно документу, размещенному на сайте областного правительства в четверг, на спортивных, физкультурных, развлекательных, зрелищных, культурных, просветительских и других подобных мероприятиях, проводимых в зданиях, смогут присутствовать до 100 человек.

Предельное количество зрителей для аналогичных мероприятий на открытом воздухе теперь составляет 1000 человек.

23 июня губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписал постановление, согласно которому с 24 июня в регионе было разрешено проведение массовых мероприятий в помещениях при участии не более 50 человек, на открытом воздухе - не более 500 человек. С 28 июня это ограничение не распространяется на посетителей, имеющих QR-коды.