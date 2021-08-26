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В Вологодской области откроют кинотеатры, театры и разрешат концерты

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Ряд ограничений, связанных с коронавирусом, снимут в Вологодской области, сообщил губернатор региона Олег Кувшинников в четверг на заседании оперштаба в региональном правительстве.

Так, с пятницы в регионе возобновляется работа кинотеатров, театров и проведение концертов в закрытых помещениях. Разрешается проведение деловых и конгрессных мероприятий. Глава региона отметил, что все мероприятия должны проходить при загрузке залов не более чем на 50% с рассадкой зрителей в шахматном порядке.

Вновь разрешено проведение спортивных мероприятий с присутствием зрителей - как в закрытых помещениях, так и на открытом воздухе. Обязательным условием является загрузка трибун не более чем на 50%.

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Кроме того, в Вологодской области откроют детские развлекательные центры и игровые комнаты, деятельность которых в регионе была запрещена с 16 июля.

"Постановлением главного санитарного врача России от 7 июля 2021 года определены три показателя, характеризующие эпидемиологическую ситуацию в регионе и используемые для принятия решений по снятию ограничений. Это коэффициент распространения, темп прироста заболеваемости за неделю и охват тестированием в расчете на 100 тысяч населения. Все три показателя у нас находятся на уровне, соответствующем стабилизации ситуации. А значит, мы можем позволить себе начать постепенное возвращение к нормальной, привычной жизни и поэтапно снимать ранее введенные ограничения", - сказал Кувшинников.

"Разумеется, все должны соблюдать требования Роспотребнадзора о дезинфекции, социальном дистанцировании, обязательному масочному режиму. Мы не должны забывать, что ситуация эпидемиологическая до сих пор сложная, хотя мы и вышли на плато. Пандемия продолжается, поэтому режим повышенной готовности продлевается до 30 сентября 2021 года", - добавил он.

Губернатор также сообщил, что торжественные мероприятия, посвященные Дню знаний, в школах Вологодской области для 1 и 11 классов проведут на улице в присутствии родителей. Остальным классам рекомендовано провести мероприятия в кабинетах.

С начала эпидемии диагноз COVID-19 в Вологодской области поставили 60 659 пациентам. Большая часть из них - 54 124 человека - выздоровели. Общее количество умерших от коронавируса в Вологодской области - 1 581 человек.

Вологодская область

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