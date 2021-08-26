Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

Синоптики пообещали бабье лето в сентябре в европейской части России

Бархатный сезон на российских курортах продлится до 10 октября

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - В европейской части России в сентябре прогнозируется бабье лето, на черноморском побережье бархатный сезон продлиться до 10 октября, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Нужно всегда помнить, что бабье лето - это период замечательной погоды, но после ненастья (...) Сейчас прогнозировать периоды бабьего лета невозможно. Но, у нас есть другие методы прогноза, все они до единого показывают, что в сентябре в европейской части России ожидается бабье лето. Но начало этих периодов мы будем прогнозировать за трое суток", - сказал Вильфанд на пресс-конференции в четверг.

Он сообщил, что на юге европейской России осенью также прогнозируется теплая погода.

О бархатном сезоне

"Бархатный сезон прогнозируется, но не такой продолжительный, как в прошлом году. В прошлом году он длился почти до конца октября (...). В этом году, по предварительным расчетам, этот сезон продлиться до первой декады октября, включая ее", - сказал он.

По его словам, сейчас погода в Краснодарском крае и Крыму более спокойная, чем ранее, когда в регионах были сильные дожди и паводки. Сейчас температура воздуха на черноморском побережье держится на уровне 25-27 градусов.

В начале сентября, по информации Вильфанда, в Москве начнется понижение температуры. "По предварительным прогнозам, в начале сентября прогнозируется изменение погоды (...) С началом сентября температура заметно понизится, на 5-6 градусов. По первоначальным прогнозам, 1 сентября температурный фон не ниже 20 градусов", - сообщил он.

Бабьим летом называют период сухой и теплой погоды после затяжного осеннего ненастья.

Ранее Вильфанд отмечал, что за последние 20 лет в России существенно увеличилась повторяемость теплой погоды в сентябре.

При этом метеоролог отметил, что окончательный прогноз можно будет давать только ближе к среде, так как сейчас дать точный прогноз достаточно сложно.

Роман Вильфанд Гидрометцентр

Новости

Google заплатил штраф в 3,5 млн руб. за запрещенный контент в поиске

Житель Тюмени признался в убийстве восьмилетней девочки

Мосгорсуд не стал рассматривать ходатайство о выдворении Уилана в США

Мосгорсуд не стал рассматривать ходатайство о выдворении Уилана в США

Twitter и Facebook оштрафованы на 32 млн руб. за повторный отказ локализовать данные в РФ

Twitter и Facebook оштрафованы на 32 млн руб. за повторный отказ локализовать данные в РФ

Песков напомнил о возможности избавиться от статуса иноагента

Песков напомнил о возможности избавиться от статуса иноагента

В Подмосковье смягчили ограничения на проведение массовых мероприятий

В Подмосковье смягчили ограничения на проведение массовых мероприятий

По делу о падении декоративной сферы на девочку задержали чиновницу

РФ пока не решила, сколько мигрантов из Афганистана она готова принять

Мосгорсуд оставил в силе приговор Ребровскому по делу "Нового величия"

Мосгорсуд оставил в силе приговор Ребровскому по делу "Нового величия"

В России обновлен максимум летальных исходов COVID-19 за сутки

В России обновлен максимум летальных исходов COVID-19 за сутки
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');