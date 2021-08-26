Синоптики пообещали бабье лето в сентябре в европейской части России

Бархатный сезон на российских курортах продлится до 10 октября

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - В европейской части России в сентябре прогнозируется бабье лето, на черноморском побережье бархатный сезон продлиться до 10 октября, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Нужно всегда помнить, что бабье лето - это период замечательной погоды, но после ненастья (...) Сейчас прогнозировать периоды бабьего лета невозможно. Но, у нас есть другие методы прогноза, все они до единого показывают, что в сентябре в европейской части России ожидается бабье лето. Но начало этих периодов мы будем прогнозировать за трое суток", - сказал Вильфанд на пресс-конференции в четверг.

Он сообщил, что на юге европейской России осенью также прогнозируется теплая погода.

О бархатном сезоне

"Бархатный сезон прогнозируется, но не такой продолжительный, как в прошлом году. В прошлом году он длился почти до конца октября (...). В этом году, по предварительным расчетам, этот сезон продлиться до первой декады октября, включая ее", - сказал он.

По его словам, сейчас погода в Краснодарском крае и Крыму более спокойная, чем ранее, когда в регионах были сильные дожди и паводки. Сейчас температура воздуха на черноморском побережье держится на уровне 25-27 градусов.

В начале сентября, по информации Вильфанда, в Москве начнется понижение температуры. "По предварительным прогнозам, в начале сентября прогнозируется изменение погоды (...) С началом сентября температура заметно понизится, на 5-6 градусов. По первоначальным прогнозам, 1 сентября температурный фон не ниже 20 градусов", - сообщил он.

Бабьим летом называют период сухой и теплой погоды после затяжного осеннего ненастья.

Ранее Вильфанд отмечал, что за последние 20 лет в России существенно увеличилась повторяемость теплой погоды в сентябре.

При этом метеоролог отметил, что окончательный прогноз можно будет давать только ближе к среде, так как сейчас дать точный прогноз достаточно сложно.