Осень в Москве начнется с температуры ниже климатической нормы

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Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Жители европейской части России с начала сентября почувствуют приход холодной осени, но в регионах восточнее Волги сохранится теплая погода с температурными значениями выше климатической нормы, заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

"На части территории страны, восточнее Волги и до Тихого океана, температура воздуха в первые дни сентября будет выше или около климатической нормы, в западной части, куда входят Москва и Санкт-Петербург, температурный режим будет ниже климатической нормы", - сказал Вильфанд на пресс-конференции во вторник.

Он добавил, что жители европейской части РФ уже 1 сентября заметят календарную границу и наступление осени, отметив, что в прошлом году, а также в 2018-2019 годах ощутимой разницы между погодой в конце августа и в начале сентября не было, и "практически весь месяц был теплым".

По его словам, заметное понижение температуры на европейской части России будет ощущаться, начиная со 2 сентября, что связано с установлением циклонического режима.

Вильфанд сказал, что такой период облачной погоды со значениями ниже климатической нормы на 1-2 градуса, характеризующейся вторжением северных воздушных масс, продлится почти всю первую декаду сентября, но не растянется на весь месяц, поэтому "по всем расчетам на европейской территории будет бабье лето".

Первое сентября

Первый день сентября в Москве и области будет теплым с кратковременными дождями, уже со 2 сентября ожидается ощутимое изменение погоды, сообщил Вильфанд.

"Лето тепло прощается с нами, сегодня температура воздуха будет 23-25 градусов, 1 сентября погода будет примерно на 1-2 градуса выше нормы, ночные температуры 15-17 градусов, днем ожидается 19-21 градус, будет облачно и пройдут кратковременные дожди", - сообщил Вильфанд.

По его словам, со 2 сентября в столичном регионе прогнозируется изменение погоды и понижение температуры, "совсем не комфортное". "3 сентября ночью будет 5-7 градусов, по области до двух градусов, днем до + 11...+13. До конца недели, 4 и 5 сентября, ночью ожидает +4...+9 градусов, днем +9...+14", - сказал Вильфанд.