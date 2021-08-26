Сроки исполнения плана приватизации на 2020–2022 гг. в РФ перенесли на два года

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Сроки исполнения прогнозного плана приватизации федерального имущества на трехлетний период 2020-2022 гг, одного из последних программных документов, принятых правительством Дмитрия Медведева, сдвинуты вправо – на 2024 год.

"Установить, что в 2022 году сроки начала и окончания реализации прогнозного плана (программы) приватизации и основных направлений приватизации федерального имущества на 2020-2022 годы, утвержденных распоряжением правительства РФ от 31 декабря 2019 г №3260-р, смещаются на два года", - гласит постановление правительства от 23 августа, опубликованное на портале правовых актов.

"Цель данной инициативы – синхронизация сроков плана приватизации и сроков бюджетного процесса", - пояснили "Интерфаксу" в пресс-службе Минфина, курирующего приватизацию. Сейчас ведомство готовит проект федерального бюджета на 2022 г. и плановый период 2023-2024 гг.

Соответственно, в следующие два года утверждать новые программы приватизации не планируется: действующая редакция документа, пролонгированная на 2 года, будет при необходимости пополняться новыми объектами, а проданные будут из нее удалять.

В план приватизации на трехлетку, который теперь будет действующим до 2024 г., включено несколько крупных активов, реализация которых возможна по решению президента и правительства. Одна сделка уже состоялось: по итогам прошлогоднего IPO "Совкомфлота" доля РФ в компании размылась со 100% до 82,8% (план предусматривает возможность сокращения до 75% + 1 акция).

Также документ допускает снижение доли в ВТБ с 61% до 50% + 1 акция, выход государства из капитала ПАО "Новороссийский морской торговый порт", Махачкалинского морского торгового порта, "Алмазювелирэкспорта".

При этом прогноз по поступлениям от приватизации не учитывает потенциальные крупные сделки, это символические для бюджета 3,6 млрд руб. ежегодно в течение трехлетки. Цель привлекать в бюджет значимые средства за счет приватизации не актуальна, но РФ может снижать долю в компаниях с государственным участием для привлечения инвестиций в них и улучшения корпоративного управления, говорил в минувшем октябре министр финансов Антон Силуанов.