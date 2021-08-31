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Правительство РФ в 2022 г. запустит "плавающую" программу приватизации

План приватизации будет ежегодно корректироваться

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Правительство РФ с 2022 года откажется от подготовки раз в три года трехлетней программы приватизации, план будет ежегодно корректироваться и сдвигаться на один год, сообщили "Интерфаксу" в Росимуществе.

"В соответствии с изменениями, которые были внесены постановлением правительства РФ от 23 августа № 1401, для синхронизации сроков действия программы приватизации со сроками подготовки федерального бюджета, срок начала и окончания действия прогнозного плана будет ежегодно смещаться на 1 год ("скользящее планирование"). Таким образом, практика подготовки нового прогнозного плана на очередной 3-х летний период будет прекращена. Изменения в прогнозный план (приватизации - ИФ) будут вноситься ежегодно и вступать в силу с 1 января следующего года", - пояснили в ведомстве суть принятых правительством поправок в правила разработки программы приватизации.

В Росимуществе также объяснили причину переноса правительством срока исполнения программы приватизации 2020-2022 гг. на два года (это прописано в постановлении правительства).

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"Чтобы с 1 января 2022 года реализовать указанные изменения, в рамках синхронизации с федеральным бюджетом на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 года, постановлением правительства РФ был введен пункт, согласно которому сроки начала и окончания действия текущего прогнозного плана на 2020-2022 год будут скорректированы и перенесены на 2 года (на период 2022 - 2024 годов)", - отметили в ведомстве.

"Для этого до конца текущего года Росимущество и Минфин России в установленном законом порядке подготовят соответствующий проект распоряжения правительства РФ по внесению изменений в части смещения сроков начала и окончания действия текущей программы на 2 года, который должен вступить в силу с 1 января 2022 года", - добавили в Росимуществе.

В план приватизации на трехлетку (на 2020-2022 годы), который теперь будет действующим до 2024 года, были включены несколько крупных активов, реализация которых возможна по решению президента и правительства. Одна сделка уже состоялось: по итогам прошлогоднего IPO "Совкомфлота" доля РФ в компании размылась со 100% до 82,8% (план предусматривает возможность сокращения до 75% + 1 акция).

Также документ допускает снижение доли в ВТБ с 61% до 50% + 1 акция, выход государства из капитала ПАО "Новороссийский морской торговый порт", Махачкалинского морского торгового порта, "Алмазювелирэкспорта". При этом прогноз по поступлениям от приватизации не учитывает потенциальные крупные сделки - это символические для бюджета 3,6 млрд руб. ежегодно в течение трехлетки. Цель привлекать в бюджет значимые средства за счет приватизации не актуальна, но РФ может снижать долю в компаниях с государственным участием для привлечения инвестиций в них и улучшения корпоративного управления, говорил в октябре 2020 года министр финансов Антон Силуанов.

Росимущество

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