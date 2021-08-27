Мэр Магадана допустил введение в городе ЧС из-за проблем с вывозом мусора

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Мэр Магадана Юрий Гришан не исключает введения режима ЧС из-за проблем с вывозом мусора в городе.

"Даем неделю региональному оператору на исправление положения в Магадане с мусором. В обратном случае мы будем вынуждены перейти от ситуации повышенной готовности в режим ЧС", - сказал Гришан, которого цитирует пресс-служба мэрии, на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Мэр добавил, что свалки ставят под угрозу санитарно-эпидемиологическое благополучие города, а "в местах скопления мусора усугубляют ситуацию крысы, чайки, собаки".

Горожане жалуются на стихийные свалки, переполненные урны, нехватку мусорных баков, скопления строительного и крупногабаритного мусора, несвоевременную очистку площадок.

Министр строительства, ЖКХ и энергетики Магаданской области Иван Бережной сообщил, что проблема с вывозом не решается, и количество обращений растет.

"Региональный оператор "Магаданский" не справляется с поставленными задачами. Наш мониторинг показывает, что ежедневно убирается меньше половины положенного. Если так пойдет и далее, выплата субсидий из бюджета Магаданской области региональному оператору будет приостановлена. Надо менять графики работы, привлекать дополнительную технику, рабочих. Если ситуация будет продолжаться, будем ставить вопрос о соответствии предприятия своему статусу регоператора", - сказал Бережной, слова которого приводятся в сообщении.