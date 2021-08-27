Прокуратура потребовала устранить угрозу мусорного коллапса в Магадане

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Прокуратура Магадана потребовала от мэра города Юрия Гришана не допустить "мусорного коллапса" в городе, сообщает в пятницу надзорное ведомство.

Прокуратура по результатам осмотра признала неудовлетворительной работу городских чиновников, подведомственных учреждений и регионального оператора "Магаданский" по сбору и вывозу мусора.

"В адрес мэра города Магадана внесено представление об устранении выявленных нарушений в сфере обращения с отходами", - говорится в сообщении.

Региональная прокуратура взяла на контроль работу управления Роспотребнадзора по Магаданской области в этой сфере.

Также прокурор города возбудил административное дело за несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований в отношении организации, занимающейся вывозом отходов.

Как сообщалось, жители Магадана жалуются на стихийные свалки, переполненные урны, нехватку мусорных баков, скопления строительного и крупногабаритного мусора, несвоевременную очистку площадок.

Мэр города Гришан на заседании комиссии по ЧС заявил, что не исключает введения режима ЧС из-за проблем с вывозом мусора в городе.

По его словам, свалки ставят под угрозу санитарно-эпидемиологическое благополучие города, а "в местах скопления мусора усугубляют ситуацию крысы, чайки, собаки". Городские власти дали региональному оператору неделю на исправление ситуации.

Министр строительства, ЖКХ и энергетики Магаданской области Иван Бережной сообщил, что региональный оператор "Магаданский" не справляется с поставленными задачами. По его словам, если ситуация не изменится, областные власти будут ставить вопрос о соответствии предприятия статусу регионального оператора.