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В Ярославле завели дело на водителя после гибели ребенка под колесами автобуса

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Следователи полиции в Ярославле возбудили уголовное дело против 62-летнего водителя автобуса, ставшего участником аварии, в которой погиб трехлетний ребенок, сообщает УМВД по региону в пятницу.

Дело квалифицировано по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Авария произошла накануне днем на Тутаевском шоссе в Ярославле.

Предварительно установлено, что водитель автобуса, высадив пассажиров на остановке общественного транспорта, не убедился, что все люди покинули салон. Он закрыл двери и начал движение, при этом зажав руку пенсионерки, которая держала за руку трехлетнего ребенка. В результате девочка упала на проезжую часть и попала под колесо автобуса.

Ребенка с травмами госпитализировали в реанимацию, где она скончалась.

Ярославль ДТП

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