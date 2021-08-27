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Девочка погибла на выходе из автобуса в Ярославле

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Трехлетняя девочка погибла в ДТП с рейсовым автобусом "ЛИАЗ" в Ярославле, сообщает УМВД по региону.

Предварительно установлено, что водитель автобуса, высадив пассажиров на остановке на Тутаевском шоссе, не убедился в том, что все покинули салон. Он закрыл двери и начал движение, при этом зажав руку пенсионерки, которая держала за руку ребенка.

В мэрии Ярославля "Интерфаксу" сообщили, что ребенка также зажало в дверях. В результате девочка получила травмы. Ее госпитализировали в реанимацию, где она скончалась.

Полиция проводит проверку.

Ярославль

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