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Booking.com решил обжаловать решение ФАС о штрафе

Booking.com решил обжаловать решение ФАС о штрафе
Фото: Robin Utrecht/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Сервис онлайн-бронирования отелей Booking.com намерен обжаловать решение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) о штрафе в рамках дела о навязывании гостиницам требования соблюдать паритет цен, сообщила пресс-служба компании.

"Мы разочарованы решением ФАС. Мы всегда вносили свой вклад в развитие индустрии туризма и твердо уверены, что наша практика паритета цен является справедливой и позволяет Booking.com поддерживать экосистему путешествий, как мы всегда это делали. Мы намерены обжаловать решение о штрафе, пока ожидаем результатов апелляции на заключение ФАС в отношении нашей практики паритета цен", - говорится в сообщении.

"Европа является туристическим направлением номер один в мире, и она уникальна своим разнообразием и фрагментацией объектов размещения: 87% составляют отели, 63% общего объема номерного фонда находятся в собственности независимых отелей, использующих широкий спектр каналов продаж. Чтобы охватить аудиторию путешественников, европейские отели используют в среднем около 6-7 каналов продаж одновременно и делают это разумно, чтобы максимизировать доходы – при этом доля Booking.com на этом рынке составляет лишь 13%", - заявила компания.

Накануне ФАС России сообщила, что оштрафовала сервис онлайн-бронирования отелей Booking.com на 1,3 млрд рублей (около $17,5 млн) за злоупотребление доминирующим положением на рынке.

В декабре 2020 года ФАС завершила рассмотрение антимонопольного дела в отношении Booking.com B.V. Дело было возбуждено в результате рассмотрения обращения общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России". ФАС обязала компанию исключить из договоров с российскими гостиницами требование о паритете цен.

Booking.com – крупнейший в мире сервис бронирования отелей и временного жилья, предлагающий около 30 млн подобных объектов. Входит в американский Booking Holdings Inc. По оценкам экспертов, на российском рынке онлайн-бронирования отелей ему также принадлежит наибольшая доля, которая составляет, по разным данным, от 60 до 70%.

Booking.com ФАС

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