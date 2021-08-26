Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

ФАС оштрафовала Booking.com на 1,3 млрд рублей

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала сервис онлайн-бронирования отелей Booking.com на 1,3 млрд рублей (около $17,5 млн - ИФ) в рамках дела против агрегатора о навязывании гостиницам требования соблюдать паритет цен, говорится в сообщении регулятора.

"ФАС России наложила на Booking.com B.V. (Нидерланды) оборотный штраф в размере 1,3 млрд рублей за злоупотребление доминирующим положением на рынке. Компания управляет агрегатором Booking.com", - отмечается в сообщении.

В ведомстве напомнили, что в декабре 2020 года ФАС завершила рассмотрение антимонопольного дела в отношении Booking.com B.V., возбужденного в результате рассмотрения обращения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России".

ФАС установила, что Booking.com B.V. злоупотребила доминирующим положением на российском рынке предоставления услуг агрегаторов информации о средствах размещения (гостиничных агрегаторов).

"Компания навязывала гостиницам, отелям, хостелам условия договора о необходимости обязательного предоставления и соблюдения паритета цен и номеров, а также условия взаимодействия с закрытыми группами пользователей. Для гостиниц это означало, что они не могут установить цену на свои услуги в других каналах продаж ниже, чем на агрегаторе Booking.com", - пояснили в ФАС.

В сообщении регулятора отмечается, что до настоящего момента компания не исполнила предписание ФАС по этому разбирательству.

Booking.com ФАС

Новости по теме

Новости

В Минтруда назвали сроки выплаты 10 тысяч рублей пенсионерам

Анимационная отрасль в России просит снизить для нее налоги

"Союзмолоко" предупредило о дефиците сырого молока

Режим "черного неба" на три дня ввели в трех районах Кузбасса

Режим "черного неба" на три дня ввели в трех районах Кузбасса

Молочный союз пожаловался ФАС на наценки до 150% на продукты в ритейле

Молочный союз пожаловался ФАС на наценки до 150% на продукты в ритейле
Пандемия коронавируса

Привившие 60% персонала московские компании смогут подать заявки на компенсации

Привившие 60% персонала московские компании смогут подать заявки на компенсации

"Союзмолоко" сообщило о резком росте себестоимости молочной продукции

Рубль в четверг утром почти не меняется к доллару и евро

Фондовый рынок США закрылся ростом

Фондовый рынок США закрылся ростом

Фондовые индексы Европы выросли, кроме германского DAX

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');