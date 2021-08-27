Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

Социологи отметили рост рейтингов Путина после его выступления на съезде ЕР

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Рейтинг одобрения деятельности президента РФ Владимира Путина после его выступления 24 августа на съезде партии "Единая России" составил 59%, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в пятницу в "Интерфакс".

Согласно данным опроса, за период 16-22 августа текущего года рейтинг одобрения деятельности главы государства находился на уровне 56,6%.

Что касается рейтинга доверия Путину, то после его выступления на партийном съезде он составил 63%, тогда как за период 16-22 августа этот показатель составлял 62,2%, отмечают социологи.

Всероссийские инициативные опросы были проведены 16-22 августа и 25 августа 2021 года, ежедневно в опросе участвовали 1600 респондентов.

Владимир Путин Единая Россия ВЦИОМ

Новости по теме

Новости

Найдены пилоты упавшего в Прикамье бомбардировщика Су-24

Минобороны сообщило, что Су-24 разбился перед ремонтом

Рядом с оренбургским ГПЗ "Газпрома" начался природный пожар

Бомбардировщик Су-24 разбился под Пермью

Бомбардировщик Су-24 разбился под Пермью

Новый электрон-позитронный коллайдер могут построить в Сарове, а не в Новосибирске

Новый электрон-позитронный коллайдер могут построить в Сарове, а не в Новосибирске

В российских аэропортах топливо подорожало на 18% с начала года

"Победа" передаст часть рейсов другим авиакомпаниям из-за заболевших COVID пилотов

Booking.com решил обжаловать решение ФАС о штрафе

Booking.com решил обжаловать решение ФАС о штрафе

Zoom попросила у ФАС разрешения на покупку Five9

Кремль отреагировал на обращение СМИ к Путину по поводу закона об иноагентах

Кремль отреагировал на обращение СМИ к Путину по поводу закона об иноагентах
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');