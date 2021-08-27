Социологи отметили рост рейтингов Путина после его выступления на съезде ЕР

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Рейтинг одобрения деятельности президента РФ Владимира Путина после его выступления 24 августа на съезде партии "Единая России" составил 59%, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в пятницу в "Интерфакс".

Согласно данным опроса, за период 16-22 августа текущего года рейтинг одобрения деятельности главы государства находился на уровне 56,6%.

Что касается рейтинга доверия Путину, то после его выступления на партийном съезде он составил 63%, тогда как за период 16-22 августа этот показатель составлял 62,2%, отмечают социологи.

Всероссийские инициативные опросы были проведены 16-22 августа и 25 августа 2021 года, ежедневно в опросе участвовали 1600 респондентов.