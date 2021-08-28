Президент РФ внес три кандидатуры на должность главы КЧР
Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение парламента Карачаево-Черкесии три кандидатуры для избрания на должность главы республики, в том числе действующего главу КЧР Рашида Темрезова.
Как сообщает парламент КЧР, также внесены кандидатуры депутата парламента КЧР Рената Акбаева, депутата парламента республики Олега Жедяева.
Согласно Конституции Карачаево-Черкесии, глава республики избирается депутатами парламента КЧР.