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Президент РФ внес три кандидатуры на должность главы КЧР

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение парламента Карачаево-Черкесии три кандидатуры для избрания на должность главы республики, в том числе действующего главу КЧР Рашида Темрезова.

Как сообщает парламент КЧР, также внесены кандидатуры депутата парламента КЧР Рената Акбаева, депутата парламента республики Олега Жедяева.

Согласно Конституции Карачаево-Черкесии, глава республики избирается депутатами парламента КЧР.

Карачаево-Черкесия КЧР

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