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Темрезов переизбран главой Карачаево-Черкесии

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Депутаты Народного Собрания (парламента) Карачаево-Черкесии в воскресенье единогласно поддержали кандидатуру Рашида Темрезова на должность главы республики.

За Темрезова голоса отдали все 48 присутствующих на сессии депутатов, передает корреспондент "Интерфакса" с сессии регионального парламента.

Ранее президент России Владимир Путин внес на пост главы Карачаево-Черкесии три кандидатуры, в том числе действующего главу КЧР Рашида Темрезова, а также депутатов регионального парламента Рената Акбаева и Олега Жедяева.

Темрезов родился 14 марта 1976 года в Черкесске Карачаево-Черкесской республики. Он окончил Московский открытый социальный университет по специальностям "менеджмент" и "финансы и кредит". Является членом Высшего совета Всероссийской политической партии "Единая Россия".

С 1 марта 2011 года Темрезов возглавляет Карачаево-Черкесию.

Карачаево-Черкесия КЧР Рашид Темрезов

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