Шесть человек пострадали при массовом ДТП на трассе "Дон"

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Воронежские полицейские устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествии (ДТП), в результате которого пострадало шесть человек, сообщает в субботу пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Авария произошла в 20:20 часов в Бобровском районе на 621 км автодороги М4 -"Дон".

Водитель автомобиля Toyota Prius, житель Приморского края, врезался в стоящий автомобиль Skoda Karoq под управлением жительницы Калуги, тот в свою очередь столкнулся с автомобилем KIA Сeed, который также самопроизвольно столкнулся со стоящим впереди автобусом MAN.

В результате ДТП пострадали водитель автомобиля Skoda и два его пассажира, мальчики 14 и 8 лет, а также пассажирки 18 лет и 8 лет в автомобиле KIA 46.

Отмечается, что автобус осуществлял перевозку 48 пассажиров, пострадавших среди них нет.

В настоящее время сотрудники полиции по данному факту проводят проверку.