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Водитель маршрутного автобуса погиб в ДТП в Приморском крае

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Маршрутный автобус с пассажирами врезался в опору освещения в Приморском крае, водитель погиб, сообщает в четверг пресс-служба регионального управления МВД.

Инцидент произошел в Артеме в районе дома № 21 на улице Фрунзе. К месту аварии прибыли сотрудники Госавтоинспекции и бригада скорой помощи.

"Установлено, что 57-летний водитель, управляя маршрутным автобусом № 15, двигался со стороны города Находки в направлении Владивостока. На регулируемом перекрестке равнозначных дорог он не справился с управлением и, совершив съезд с дороги, наехал на опору освещения", - говорится в сообщении.

На место происшествия вызвали скорую, медики констатировали смерть водителя. По их предположениям, мужчине стало плохо во время вождения. Пассажиры не пострадали.

По факту ДТП возбуждено дело об административном расследовании.

Приморский край Артем

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