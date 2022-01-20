Водитель маршрутного автобуса погиб в ДТП в Приморском крае

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Маршрутный автобус с пассажирами врезался в опору освещения в Приморском крае, водитель погиб, сообщает в четверг пресс-служба регионального управления МВД.

Инцидент произошел в Артеме в районе дома № 21 на улице Фрунзе. К месту аварии прибыли сотрудники Госавтоинспекции и бригада скорой помощи.

"Установлено, что 57-летний водитель, управляя маршрутным автобусом № 15, двигался со стороны города Находки в направлении Владивостока. На регулируемом перекрестке равнозначных дорог он не справился с управлением и, совершив съезд с дороги, наехал на опору освещения", - говорится в сообщении.

На место происшествия вызвали скорую, медики констатировали смерть водителя. По их предположениям, мужчине стало плохо во время вождения. Пассажиры не пострадали.

По факту ДТП возбуждено дело об административном расследовании.