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Границы ТОР в Забайкалье и Челябинской области будут расширены

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Глава российского правительства Михаил Мишустин подписал постановления о расширении границ территорий опережающего развития (ТОР) "Забайкалье" в Забайкальском крае и "Снежинск" в Челябинской области за счет включения новых земельных участков, сообщила пресс-служба правительства.

"Решение поможет создать благоприятные условия для реализации новых инвестиционных проектов. В частности, в ТОР "Забайкалье" в ближайшие годы будет построен тепличный комплекс, а также появится предприятие по выращиванию зерновых культур - пшеницы, рапса, льна. Это позволит привлечь в регион не менее 4 млрд рублей частных инвестиций и создать около 240 рабочих мест", - говорится в сообщении.

"В ТОР "Снежинск" планируют запустить пять новых проектов. Речь идет об открытии промышленных предприятий по изготовлению антикоррозионных и огнезащитных лакокрасочных материалов, керамической плитки, переработке отходов из полистирола и полипропилена, по нанесению металлических покрытий на стальные трубы и изготовлению термоизолирующих футляров. Все это позволит привлечь 2,9 млрд рублей частных инвестиций и создать более 370 новых рабочих мест", - отметили в пресс-службе.

ТОР - специальный инструмент развития территорий, призванный стимулировать приоритетные отрасли экономики и привлекать новых инвесторов, способствуя тем самым росту благосостояния жителей регионов. Резидентам ТОР доступен широкий перечень льгот и преференций, в том числе сниженные ставки по налогам и страховым взносам и процедура свободной таможенной зоны.

Михаил Мишустин Забайкальский край Челябинская область Снежинск Забайкалье

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