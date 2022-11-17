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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:25

Весь Дальний Восток РФ может стать территорией опережающего развития

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Правительство России рассмотрит возможность создания единой территории опережающего развития (ТОР) на всей территории Дальнего Востока, сообщил вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев журналистам в четверг.

"Мы с Михаилом Мишустиным обсуждали дальнейшее совершенствование работы в ТОР. Мы внесли предложение о создании единой ТОР на Дальнем Востоке: чтобы не принимать каждый раз новые постановления в части создания отдельных ТОР, мы предложили всю территорию Дальнего Востока сделать территорией опережающего развития", - сказал Трутнев.

Он отметил, что Мишустин предварительно поддержал это предложение.

Ранее сообщалось, что набсоветы ТОР Хабаровского края одобрили инициативу "Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики" (КРДВ) об объединении ТОР "Хабаровск", "Комсомольск" и "Николаевск" для более эффективного и оперативного управления.

ТОР - специальный инструмент развития территорий, призванный стимулировать приоритетные отрасли экономики и привлекать новых инвесторов, способствуя тем самым росту благосостояния жителей регионов.

Дальний Восток Юрий Трутнев Михаил Мишустин
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