Задержан житель Новосибирска, стрелявший из окна в прохожих

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Следователи возбудили уголовное дело в отношении 59-летнего жителя Новосибирска, ранившего пятерых прохожих. Как сообщает СУ СКР по региону, дело заведено по ч.2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

По версии следствия, в воскресенье нетрезвый подозреваемый, находясь в своей квартире на третьем этаже дома по улице Лебедевского, начал стрелять из окна из охотничьего оружия по прохожим.

Пострадали пять человек, двое из них (мужчина и женщина) доставлены в медицинское учреждение.

Подозреваемый задержан, в ближайшее время судом будет рассмотрен вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения по стражу.