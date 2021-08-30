Пострадавшим при стрельбе в Новосибирске госпитализация не понадобилась

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Все пострадавшие из-за стрельбы в Новосибирске в воскресенье продолжат лечение амбулаторно, сообщили "Интерфаксу" в Минздраве региона.

"Ранены пятеро, все осмотрены, всем оказана медицинская помощь. Госпитализация не понадобилась, все будут продолжать лечение амбулаторно", - сказали в пресс-службе Минздрава региона.

Накануне пьяный 59-летний житель Новосибирска открыл стрельбу из окна своей квартиры из охотничьего ружья по людям, находившимся во дворе дома. В результате пострадали пять человек, двоих доставили в больницу.

Пресс-служба Главного управления МВД России сообщает, что стрелок добровольно открыл двери полицейским и сдался.

В отношении него возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.213 УК РФ (хулиганство), следствие ходатайствует о заключении фигуранта под стражу.