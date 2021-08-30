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30 лет назад: хроника последних дней СССР

СК расследует нападение на и.о. главы Росимущества Северной Осетии

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - В полиции подтвердили, что 26 августа получили жалобу об избиении и.о. главы Росимущества Северной Осетии Алексея Иванова. Материалы об этом уже переданы в региональное управление СКР, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МВД по республике.

В заявлении, которое зарегистрировал отдел полиции во Владикавказе, говорится о нанесении телесных повреждений гражданину.

Ранее 30 августа о нападении на Иванова рассказал депутат Госдумы Александр Хинштейн. По его сведениям, на чиновника напали в его рабочем кабинете, а когда он попытался вызвать полицию, его начали душить и избили. Иванов опознал в нападавшем экс-министра охраны окружающей среды и природных ресурсов Северной Осетии Таймураза Мильдзихова, отметил Хинштейн.

Северная Осетия МВД СКР Владикавказ Росимущество Алексей Иванов Александр Хинштейн

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