Хинштейн сообщил о нападении на и.о. главы Росимущества Северной Осетии

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - В Северной Осетии на и.о. руководителя регионального Росимущества Алексея Иванова 26 августа напали в его собственном кабинете, его душили и избили, рассказал в своем телеграм-канале депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Он сослался на заявление Иванова.

"Средь бела дня к нему, оттолкнув секретаршу, ворвался с угрозами и оскорблениями агрессивный человек. Угрозы были связаны с недавней проверкой ФГУП "Бесланский конезавод", в ходе которой вскрылись бесчисленные факты воровства; сам ФГУП находится в процедуре банкротства с 2009 года", - написал депутат.

Посетитель применил к Иванову силу, когда чиновник попытался вызвать полицию.

По словам Хинштейна, Иванов опознал в нападавшем бывшего министра охраны окружающей среды и природных ресурсов Северной Осетии Таймураза Мильдзихова.

Руководство Росимущества пожаловалось на случившееся в Генпрокуратуру.

"Интерфакс" пока не располагает комментариями правоохранительных органов по этому поводу.