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30 лет назад: хроника последних дней СССР

В Иванове задыхавшегося пациента восемь часов возили по больницам

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Департамент здравоохранения Ивановской области организовал служебную проверку сообщений в соцсетях о пациенте с кислородной поддержкой, которого якобы не госпитализировали на протяжении долгого времени. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В интернете разошлось сообщение о том, что в Иваново скорая помощь восемь часов возила из больницы в больницу задыхающегося больного. Лечебные учреждения отказывались его госпитализировать, поскольку у мужчины не был диагностирован коронавирус. Впоследствии ему было предложено поехать домой.

"Департамент здравоохранения Ивановской области издал приказ о проведении служебной проверки (...) по факту длительной диагностики пациента, находящегося на кислородной поддержке в машине скорой помощи. В рамках данного приказа в каждой больнице, которая участвовала в оказании медицинской помощи пациенту, проведут врачебные комиссии", - говорится в сообщении.

Чиновники изучат медицинские документы, данные ГЛОНАСС, а также действия медиков в каждом лечебном учреждении.

Отмечается, что в настоящее время мужчина госпитализирован в одну из больниц Иваново. Его состояние стабилизировалось.

Ивановская область

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