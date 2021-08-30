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Аксенов сообщил о "мусорном коллапсе" в городах Крыма

Из-за этой ситуации был уволен глава крымского предприятия, занимающегося вывозом ТКО

Аксенов сообщил о "мусорном коллапсе" в городах Крыма
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Глава Крыма Сергей Аксенов заявил о катастрофической ситуации с уборкой улиц и вывозом мусора в республике.

"К сожалению, на данный момент ситуация с уборкой - катастрофическая для большинства городов. Это касается и своевременного освобождения от мусора контейнерных площадок, их рационального расположения и многих других важных вопросов", - цитирует Аксенова его пресс-служба в понедельник.

Глава республики также сообщил, что врио руководителя государственного унитарного предприятия "Крымэкоресурсы", которое занимается вывозом твердых коммунальных отходов, назначен Александр Шимко. Предыдущий директор предприятия Денис Попко освобожден с занимаемой должности.

"Рассчитываем, что вы наведете порядок в работе предприятия и скоординируете работу непосредственно с органами исполнительной власти в части уборки вокруг площадок сбора ТКО, рационального размещения мусорных баков, покраски контейнеров и так далее", - сказал Аксенов.

"Необходимо обратить внимание на то, что зачастую в городах баки занимают иногда и проезжую часть. Уверен, что для оборудования площадок, удобных в первую очередь для местных жителей, не требуется больших средств", - отметил глава Крыма.

Аксенов лично выезжал в Бахчисарай, Белогорск и Евпаторию, чтобы оценить ситуацию с санитарным состоянием территорий. Выяснилось, что часть контейнерных площадок переполнена, часть - располагается в неудобных местах, на улицах много строительного мусора и навалы сухих веток.

Сергей Аксенов Крым

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