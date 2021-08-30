Что произошло за день: понедельник, 30 августа

Пожизненно нежелательный стендап-комик Идрак Мирзализаде, Кира Ярмыш покидает Россию и мусорный коллапс в городах Крыма

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В России зафиксированы 18,3 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки, умерли 792 пациента. В Москве число заболевших сократилось на 20% за неделю. В большинстве регионов страны встречаемость штамма "дельта" превосходит уже 95%", сообщил гендиректор центра "Вектор".

- МВД России решило признать пожизненно нежелательным пребывание в стране стендап-комика, гражданина Белоруссии Идрака Мирзализаде. Ранее он получил 10 суток ареста по делу о разжигании межнациональной вражды за одну из шуток.

- Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш покинула Россию. По данным источника, она выехала в Хельсинки. В ближайшее время могло вступить в силу решение суда, который назначил ей полтора года ограничения свободы по так называемому "санитарному делу".

- "Дачную амнистию" продлят до 2031 года. Соответствующий законопроект уже внесен в нижнюю палату парламента.

- Эстония решила не выдавать визу одному российскому дипломату в ответ на высылку своего дипломата из РФ.

- Аксенов сообщил о "мусорном коллапсе" в городах Крыма. Между тем, в Минприроды предупредили о риске переполнения свалок в 20 регионах РФ.

- Четыре золотые медали выиграли россияне на Паралимпиаде в понедельник, вернувшись в топ-3 общего зачета. Обладателями наград высшего достоинства стали легкоатлеты Дмитрий Сафронов и Антон Прохоров в беге на 100 м в своих категориях, Евгений Турсунов в прыжках в длину, пловец Богдан Мозговой на дистанции 100 м на спине.