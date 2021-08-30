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30 лет назад: хроника последних дней СССР

Все массовые мероприятия отменили на Ставрополье до октября

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Ставропольский край не будет проводить никаких массовых мероприятий до начала октября из-за напряженной эпидемиологической ситуации по коронавирусу, сообщил в понедельник губернатор региона Владимир Владимиров.

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"До 1 октября никаких массовых мероприятий мы в крае проводить не будем", - сказал Владимиров в ходе прямой линии с жителями региона.

В частности, будет отменено и празднование Дня Ставропольского края, которое проводится в сентябре. "По поводу Дня края. Мы его планировали проводить, если мне память не изменяет, 25 числа. Оно точно будет отменено", - добавил губернатор.

С начала пандемии в регионе заразились коронавирусом 74,8 тыс. человек, из них 61,9 тыс. выздоровели, умерли более 2,3 тыс. пациентов. В августе Ставропольский край несколько раз обновил максимум по суточному числу заразившихся и умерших от коронавируса.

Ставропольский край

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