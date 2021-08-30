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В России зафиксированы 18,3 тыс. новых случаев COVID-19

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 18 325 случаев, умерли за сутки 792 пациента, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в понедельник.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 18 325 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 360 (7,4%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.

За минувшие сутки от коронавируса в стране умерли 792 человека, в воскресенье сообщалось о 797 летальных случаях. Наибольшее число скончавшихся по-прежнему в Москве - 50, в Санкт-Петербурге - 35 и Краснодарском крае - 32.

По выздоровлении в России были выписаны 14 180 пациентов.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 6 901 152 случая коронавирусной инфекции, 182 429 умерших и 6 162 430 выписанных.

Хроника 09 января 2020 года – 30 августа 2021 годаПандемия коронавируса
коронавирус

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