Путин и Лукашенко намерены одобрить "дорожные карты" по интеграции 9 сентября в Москве

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Пакет "дорожных карт" по интеграции планируется одобрить на встрече президентов Белоруссии и России Александра Лукашенко и Владимира Путина в Москве 9 сентября, сообщил посол Белоруссии в РФ Владимир Семашко.

"9 сентября в Москве президенты встречаются, Союзное правительство - заседание будет, где будут подписаны эти все "дорожные карты" и общая карта углубления интеграции", - сказал Семашко на встрече с губернатором Воронежской области Александром Гусевыми и вице-спикером Госдумы Алексеем Гордеевым.