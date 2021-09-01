Лукашенко сообщил о планах утвердить 28 союзных программ с Россией

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Президенты Белоруссии и России планируют в октябре-ноябре 2021 года подписать пакет из 28 "дорожных карт" по интеграции, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко. По его словам, это произойдет на заседании Высшего государственного совета союзного государства, передает "БелТА".

Он напомнил, что раньше правительства двух стран выработали больше 30 "дорожных карт" по развитию сотрудничества. Со временем эти дорожные карты превратились в союзные программы, и их осталось 28.

"Если мы договоримся окончательно с президентом России 9-го (сентября, на встрече в Москве), то 10-11-го (сентября) правительства соберутся, рассмотрят, примут эти программы. А потом мы их утвердим на Высшем госсовете", - сказал Лукашенко.

"Это уже будут подписанные договоры к исполнению. Не просто карты, по которым кто-то идти будет", - добавил он.

"Прежде всего хочу подчеркнуть (сейчас же будут вякать, что сдаем суверенитет и независимость и так далее): мы больше трех лет назад, еще в Сочи поставили перед правительствами задачу - сделать очередной шаг в нашем союзном строительстве. Как-то все замылили, не было ярких прорывных движений. Тогда, реагируя на требования народов, мы с президентом России приняли решение сделать какие-то шаги, - заявил президент. - Никакой речи о потере суверенитета нет. Сегодня мы настолько образованны и умны, что, не теряя суверенитета ни России, ни Беларуси, можем выстроить такие отношения, которых нет ни в федеративных, ни в унитарных государствах".

Он уточнил, что одна из программ касается полной цифровизации прослеживаемости товаров для обеспечения прозрачности информации об уплаченных с них налогах.

Более тесному экономическому взаимодействию будет способствовать и углубление сотрудничества в налоговой сфере. "Мы должны знать, кто какие налоги уплачивает. Какая база у них, какая - у нас. И мы тоже это оцифровали и приняли как единую программу", - привел он еще один пример.

При этом Лукашенко высказался против полного объединения двух стран.

"Не надо включать никого. Надо выстраивать отношения как два суверенных государства", - сказал он и привел пример программы военно-технического сотрудничества.

"Два суверенных государства, но мы же выстроили свои отношения. У нас, считай, единая армия, основу которой на западном направлении составляет белорусская. Не дай бог война - белорусская армия вступает в эту драку первой, и сразу же подключается вся западная часть вооруженных сил России, и мы вместе выстраиваем оборону и сопротивление своему противнику", - заявил Лукашенко.