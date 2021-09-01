Путин констатировал нулевой результат присутствия США в Афганистане

Он сказал школьникам в Приморье, что "извне невозможно навязать ничего"

Президент РФ Владимир Путин во время встречи со школьниками Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Двадцатилетнее присутствие США в Афганистане обернулось нулевым, если не отрицательным результатом, считает президент России Владимир Путин. Он сказал это на встрече со школьниками в центре "Океан" во Владивостоке.

"Двадцать лет американские войска присутствовали на этой территории и двадцать лет пытались, можно сказать об этом, никого не обижая, цивилизовывать людей, которые живут там, внедрять свои нормы и стандарты жизни в самом широком смысле этого слова, в том числе и политической организации общества", - напомнил он.

"Результат - одни трагедии, одни потери и для тех, кто это делал - для США, и тем более для тех людей, которые живут на территории Афганистана. Результат нулевой, если не сказать, что в минус все пошло", - продолжил Путин.

"Если кто-то в отношении кого-то что-то делает, то он должен исходить из истории, культуры, философии жизни этих людей в самом широком смысле, должен подходить с уважением к их традиции, - убежден президент. - Извне невозможно навязать ничего".

"Ситуация должна созреть, а если кто-то хочет, чтобы она зрела быстрее, качественнее, надо помогать людям", - сказал президент.

При этом он заметил, что "помогать нужно цивилизованным способом, аккуратно и не спеша".

"Без учета всех этих факторов, в том числе и исторического характера, добиться чего-либо позитивного почти невозможно", - заключил Путин.

20 август на пресс-конференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель он призвал не допустить развала Афганистана и принять реальность прихода талибов к власти (движение "Талибан" признано в России террористическим и запрещено).

"Нужно прекратить безответственную политику по навязыванию извне чьих-то сторонних ценностей, стремления строить в других странах демократию по чужим лекалам, не учитывая ни исторические, ни национальные, ни религиозные особенности, полностью игнорируя традиции, по которым живут другие народы", - потребовал он.