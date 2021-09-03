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Путин назвал катастрофой ситуацию в Афганистане

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин считает ситуацию в Афганистане катастрофической, заявил, что за безопасность в мире должна отвечать Организация Объединенных Наций.

"Это, конечно, сейчас очень удобный случай, для того чтобы "оттоптаться" на том, что произошло в Афганистане, и на американской политике. Действительно, это катастрофа, и это правда. Это не мои слова, это слова самих американских аналитиков", - сказал Путин в пятницу, отвечая на вопросы в рамках пленарного заседания Восточного экономического форума.

По его словам, это катастрофа, потому что "американцы вообще люди очень прагматичные, истратили на всю эту кампанию свыше $1,5 трлн за эти годы, а результат какой - нулевой".

"Если посмотреть на то количество людей, которые брошены в Афганистане, работали на коллективный Запад, США и их союзников, то это и гуманитарная катастрофа", - подчеркнул президент России.

Отвечая на уточняющий вопрос, "если Америка как всемирный полицейский уходит, то кто за порядок будет отвечать", Путин сказал: "За порядок в мире должна отвечать Организация Объединенных Наций, ее Совет Безопасности (СБ ООН), в том числе в лице постоянных пяти членов".

Путин выразил надежду, что "наконец-то придет осознание того, что действовать с прежних позиций, а прежние позиции заключались в том, чтобы "цивилизовывать" другие народы, привносить туда элементы современной цивилизации по образцу и подобию тех, кто это делает, - это ошибочная политика".

"Демократия, если она нужна какому-то народу, народ придет к этому сам. Не нужно этого делать насильственными способами. (...) Конец ли это гегемонии Запада? Дело в том, чтобы эти уроки были правильно поняты и чтобы были изменения в реальную политику. (...) Если капитальные какие-то выводы будут сделаны, то тогда мы можем быть свидетелями каких-то глобальных изменений в мировой политике", - заявил российский лидер.

Владимир Путин Афганистан США

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