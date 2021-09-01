В Сергиевом Посаде установили благотворительный ябломат

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - В Сергиевом Посаде поставили первый в Подмосковье ябломат - автомат для бесплатной раздачи яблок населению, сообщили в пресс-службе компании, установившей автомат.

Его установили у мэрии города, бесплатная раздача яблок продлится до конца недели.

Каждый желающий сможет получить в автомате один пакет яблок. Ему будет нужно позвонить по номеру, размещенному на автомате, получить промо-код и ввести его на клавиатуре вендинговой машины.