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Судебные приставы намерены взыскать с Абызова почти 35 млрд руб.

Судебные приставы намерены взыскать с Абызова почти 35 млрд руб.
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Судебные приставы намерены принудительно взыскать около 35 млрд рублей долгов с бывшего министра РФ по делам Открытого правительства Михаила Абызова, арестованного по обвинению в ряде преступлений.

Согласно данным банка исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов (ФССП), в отношении Абызова возбуждены четыре дела, общая сумма претензий по которым составляет 34 828 235 254 рубля.

Основной долг экс-министра - более 32,5 млрд руб. плюс исполнительный сбор 2,2 млрд руб. - взыскивается по решению Гагаринского суда Москвы.

Кроме этого, ведется исполнительное производство по постановлению о взыскании исполнительского сбора в размере 9,5 млн руб. и дело о задолженности по кредитам (165,2 тыс. руб.).

Гагаринский суд 20 октября прошлого года удовлетворил иск генеральной прокуратуры РФ к Абызову об обращении в доход государства 32,5 млрд руб., которые, по версии надзора, он получил в качестве дохода в нарушение антикоррупционного законодательства.

Эта сумма стала рекордной для России по аналогичным искам.

Как заявляли в Генпрокуратуре, при поступлении на госслужбу Абызов скрыл сведения о своем реальном имущественном положении, в частности, о находящихся в его владении не менее пяти зарегистрированных на территории Республики Кипр офшорных компаний и других зарубежных финансовых инструментов. Сведения о наличии названного имущества Абызовым как государственным служащим на протяжении пяти лет не декларировались.

Более того, утверждали в Генпрокуратуре, в период службы Абызов тайно от работодателя продолжал заниматься предпринимательской деятельностью, извлекать доходы от подконтрольных ему юридических лиц, оформив их на подставных лиц и организовав на Кипре и в Москве теневые офисы в обычных жилых квартирах.

В 2018 году Абызов, по версии прокуроров, "используя свой должностной статус и авторитет министра, принял личное участие в продаже акций ОАО "СИБЭКО". В результате сделки на счета подконтрольных ему иностранных компаний поступило 32,5 млрд рублей, которые, по мнению надзорных органов, стали его незаконным доходом, полученным в нарушение установленных антикоррупционным законодательством запретов и ограничений.

Абызов исковые требования не признал и просил отказать в их удовлетворении.

Мосгорсуд признал решение по иску законным.

В 2021 году Генпрокуратура подала к Абызову, а также "Альфа-банку" новый иск об обращении имущества в доход государства - на этот раз общая сумма требований составила более $126 млн.

Абызов был задержан и арестован в марте 2019 года. Экс-министру предъявлено обвинение по нескольким статьям УК РФ, в том числе в организации преступного сообщества, мошенничестве, незаконной предпринимательской деятельности, коммерческом подкупе.

Расследование уголовного дела в настоящее время завершено. Всего в качестве обвиняемых, включая самого Абызова, к делу привлечено более 15 человек, ряд из которых находится в розыске.

Михаил Абызов ФССП

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