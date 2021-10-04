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Абызов через суд просит отменить принудительное взыскание более 2,2 млрд руб

Абызов через суд просит отменить принудительное взыскание более 2,2 млрд руб
Экс-министр Открытого правительства РФ Михаил Абызов
Фото: Пресс-служба Мосгорсуда/ТАСС

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Бывший министр РФ по делам Открытого правительства Михаил Абызов, арестованный по обвинению в ряде преступлений, обратился в суд с иском об отмене принудительного взыскания с него более 2,2 млрд рублей.

"В суд поступило исковое заявление Абызова, в котором он просит признать незаконным и отменить два постановления о взыскании с него исполнительного сбора на суммы 2 млрд 277 млн 850 тыс. рублей и 9 млн 501 тыс. рублей", - сказала "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Анастасия Игошина. Судебное заседание по иску пройдет 26 октября.

В РоссииСудебные приставы намерены взыскать с Абызова почти 35 млрд руб.Судебные приставы намерены взыскать с Абызова почти 35 млрд руб.Читать подробнее

Вместе с тем, согласно данным банка исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов (ФССП) на начало сентября, в отношении Абызова возбуждены четыре дела, общая сумма претензий по которым составляет 34 млрд 828 млн 235 тыс. рублей, из которых основной долг экс-министра - более 32,5 млрд руб.

Гагаринский суд 20 октября прошлого года удовлетворил иск генеральной прокуратуры РФ к Абызову об обращении в доход государства 32,5 млрд руб., которые, по версии надзора, он получил в качестве дохода за нарушение антикоррупционного законодательства. Эта сумма стала рекордной для России по аналогичным искам.

Абызов был задержан и арестован в марте 2019 года. Экс-министру предъявлено обвинение по нескольким статьям УК РФ, в том числе в организации преступного сообщества, мошенничестве, незаконной предпринимательской деятельности и коммерческом подкупе.

Расследование уголовного дела в настоящее время завершено. Всего в качестве обвиняемых, включая самого Абызова, к делу привлечено более 15 человек, некоторые из которых находятся в розыске.

Михаил Абызов

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