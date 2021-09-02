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Песков заявил, что талибы выполняют все гарантии безопасности для дипломатов РФ

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Талибы (террористическая группировка "Талибан" запрещена в РФ) выполняют все гарантии безопасности для российских дипломатов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Есть определенные гарантии безопасности со стороны талибов для наших дипломатов. Пока эти гарантии все соблюдаются, выполняются", - сказал Песков журналистам на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

Он отметил, что президент регулярно получает доклады по ситуации в Афганистане.

"Что касается информации для президента, докладов, то, конечно, они (поступают - ИФ) чаще чем раз в день по такому горячему вопросу", - сказал Песков.

Пресс-секретарь уточнил, что за последние несколько недель глава государства провел серию телефонных разговоров, в ходе которых имел место обмен мнениями по происходящему в Афганистане.

Дмитрий Песков Талибан Афганистан

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