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30 лет назад: хроника последних дней СССР

Песков похвалил школьника, поправившего Путина

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - В Кремле не считают наглостью поступок школьника из Воркуты Никанора Толстых, который 1 сентября поправил слова президента о войне со Шведским королевством, заявил на следующий день пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

"Это абсолютно нормальная ситуация, и ребенок - молодец, и мы надеемся, что никто его критиковать не будет", - сказал Песков журналистам в четверг.

Он не согласен с позицией директора школы, которая в разговорах с журналистами назвала поведение мальчика "определенной наглостью", и подчеркнул, что "такого талантливого и знающего ребенка" отчислять не будут.

Песков напомнил, что Путин "трепетно относится" к истории, сам часто поправляет кого-то.

"А мы знаем, что он обладает совершенно феноменальными знаниями по истории. И конечно он всегда с готовностью слушает такие корректировки - будь то в исполнении ребенка или в исполнении какого-то иного специалиста", - заключил Песков.

Путин 1 сентября на встрече со школьниками в центре "Океан" во Владивостоке говорил, что история помогает лучше понимать настоящее, и упомянул победу российской армии над шведами в битве под Полтавой. "Чего Петр I Семилетнюю войну учинил? Причем со шведами там семь лет воевал", — сказал президент.Затем слово взял Толстых и уточнил, что война называлась Северной, а не Семилетней, продолжалась 21 год. Путин поблагодарил его за поправку.

После этого директор воркутинской школы №35, где учится Толстых, Юлия Рябцева, сказала изданию "Подъем", что Никанор - "звездный и хороший" мальчик, но проявил "наглость".

"...Скромность должна быть, чтобы не поправлять в том числе Владимира Владимировича, но это мы начинаем понимать с годами", — считает директор.

Дмитрий Песков Владимир Путин Воркута Владивосток Швеция Петр I Никанор Толстых Юлия Рябцева

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