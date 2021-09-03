Путина не задела поправка его оговорки о Северной войне школьником

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин не знает о дискуссии, возникшей из-за поправки его оговорки о Северной войне школьником Никанором Толстых, но главу государства позиция подростка обрадовала, замечание мальчика его не задело.

"Я, честно говоря, не знаю об этом (о дискуссии - ИФ) ничего. (...) Поскольку я занимался здесь вопросами текущей работы, готовился к сегодняшнему мероприятию, проводил другие, я, честно говоря, даже не обратил внимание", - сказал Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума.

Президент страны добавил, что поправка школьника его не задела.

"Почему меня это должно задеть? Наоборот, меня это только может порадовать. Молодые ребята хорошо знают историю Отечества - прекрасно", - отметил Путин.

Он также заявил, что важным является факт свободного изложения своей позиции молодежью: "это и должно нас настроить на то, что будущее России в надежных руках".

На встрече в детском центре "Океан" во Владивостоке 1 сентября школьник Толстых поправил Путина, который назвал проводимую Петром I войну со Швецией Семилетней. Мальчик уточнил, что речь идет о Северной войне. Впоследствии эпизод активно обсуждали в интернет-пространстве.