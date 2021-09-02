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Кандидат в Думу от ЕдРа предложила перевести школы на российский софт

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - В российских школах должно использоваться отечественное программное обеспечение, считает руководитель образовательного центра "Сириус" Елена Шмелева, включенная в топ-5 списка "Единой России" на выборах в Госдуму.

"Я уверена, эти решения еще и в разы дешевле (зарубежных). Надо стимулировать, чтобы они приходили в школы", - сказала она и предложила адаптировать под нужды образовательных учреждений российские операционные системы, офисное программное обеспечение, мессенджеры, электронную почту и системы видеоконференцсвязи.

Шмелева также предложила проводить программы повышения цифровой квалификации педагогов по методикам использования дистанционного обучения.

Сириус Елена Шмелева Госдума Единая Россия

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