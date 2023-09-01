Министр просвещения сообщил о переходе всех школ на российское ПО

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Все российские школы полностью перешли на отечественное программное обеспечение, сообщил на церемонии с участием президента Владимира Путина министр просвещения Сергей Кравцов.

"Вы поручали нам и Минцифры полностью обеспечить переход на отечественное программное обеспечение. Задача выполнена", - сказал он.

В переходе, по словам министра, помог "опыт ряда регионов, в том числе Москвы, Московской области и других субъектов РФ". Кроме того, во всех регионах в поддержку традиционной очной форме обучения успешно внедрена государственная информационная система "Моя школа".

Президент Путин 1 сентября принял участие в открытии нескольких новых общеобразовательных учреждений в регионах.