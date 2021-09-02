Губернатор Забайкалья предложил изменить методику расчета дотаций регионам ДФО

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Забайкалья Александр Осипов предложил федеральному центру пересмотреть методику расчета дотаций дальневосточным регионам, отметив, что федеральных субсидий на выравнивание бюджетной обеспеченности не хватает на финансирование социальных обязательств.

"На нас (Забайкальский край - ИФ) федеральными законами возложены федеральные обязательства на 122 млрд рублей на текущий год. При этом все собственные доходы и целевые поступления составляют 84 млрд рублей, то есть почти 40 млрд рублей не хватает для исполнения возложенных публичных обязательств перед населением, различными отраслями экономики, государственных и муниципальных услуг и так далее", - заявил он на на сессии "Бюджетная справедливость" ВЭФ-2021.

По его словам, в регионе из 4500 социальных объектов "в деревянном исполнении" 1600 были построены 50-70 лет назад и более, "есть даже столетние, в которых до сих пор расположены школы, детсады, дома культуры, библиотеки и так далее". А из оставшихся каменных почти 3000 таких объектов 1300 "ни разу за 50 лет не видели никакого ремонта".

"Не имея никакого бюджета развития, больше 90% расходов бюджета - первоочередные социальные расходы (заработные платы бюджетникам, соцпособия, оплата коммунальных и прочих услуг за бюджетный сектор)", - сообщил Осипов.

Он констатировал, что методика определения размера федеральных дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности "своеобразно работает". "Ряд важнейших статей вообще не учитываются в дотации на выравнивании", - сказал губернатор.

Он отнес к ним затраты ЖКХ, подготовку к зиме, "крайне важные статьи расходов для сибирских и дальневосточных регионов, которые вызывают реальные риски в жизни и для здоровья людей". По нацпроектам и госпрограммам федеральные средства выделяются по усредненным расчетам без учета суровых климатических условий, высокой зоны сейсмичности, отдаленности и прочих факторов. В результате этих денег не хватает на строительство школ, больниц и других соцобъектов.

"Мы вынуждены откуда-то искать дополнительные средства. Как пример: мы должны защищать населенные пункты от наводнений. В Забайкальском крае в этом году произошло три наводнения. Никаких средств в этой дотации не предусматривается на поддержание гидротехнических сооружений, дамб, водозащитных каналов и так далее. Ремонт соцобъектов также не учитывается", - сказал Осипов.

Он сообщил, что в Забайкальском крае ежегодно необходимо строить по 15-20 школ, чтобы заменить 600 школ, которые были построены 50-70 лет назад и более.

"Нам выделили (из федерального бюджета - ИФ) 735 млн рублей на строительство школы в Чите, а ее строительство стоит 1 млрд рублей (...). Нам не хватает денег на первоочередные расходы, а мы должны еще искать дополнительные деньги, чтобы дофинансировать недостаточно выделяемые федеральные средства. То, что мы имеем и содержим на Дальнем Востоке, должны финансировать полноценно рублем", - отметил губернатор.