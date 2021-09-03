В РФ будет создан международный центр реагирования на эпидемии

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - В России планируется создать международный центр реагирования на эпидемии, его работа будет направлена на быстрое выявление и распознавание новых вирусов, которые могут попасть на территорию страны, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

"Мы планируем создание международного центра реагирования на эпидемии с четырьмя сотрудничающими лабораториями. И эти лаборатории, и сотрудничающие центры - их работа будет направлена на то, чтобы быстро выявить и секвенировать вирус, если он для нас неизвестен", - сказала Голикова на марафоне "Новое знание" в пятницу.

Также вице-премьер отметила, что поставлена задача, чтобы такое секвенирование и распознавание вируса произошло на территории РФ, если он проник, за 24 часа.

"Вы спросите, как сейчас - сейчас за 24 часа, иногда за 48 часов, мы распознаем только часть этого вируса, небольшую. Ставим перед собой задачу полностью сделать это за 24 часа по всему вирусу для того, чтобы за те же 24 часа или 4 дня сделать тест-систему для быстрого выявления новой инфекции, которая может прийти на территорию РФ", - сказала она.