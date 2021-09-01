ВОЗ открыла в Берлине центр по предотвращению будущих пандемий

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в среду открыла в Берлине центр информации о пандемиях и эпидемиях, который поможет лучше подготовиться к предотвращению новых возможных пандемий, сообщает агентство Associated Press (AP).

"Вирусы передвигаются быстро, но информация может передвигаться еще быстрее", - заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. Он добавил, что пандемия COVID-19 преподала миру несколько "болезненных уроков", в том числе урок о необходимости "новых мощных систем и инструментов для глобального наблюдения, чтобы анализировать и распространять информацию о вспышках с потенциалом становления эпидемиями и пандемиями".

Центр должен будет заниматься эффективным сбором, анализом и распространением информации, чтобы в случае новой мировой пандемии принимать решения более последовательно, чем во время пандемии COVID-19. Его возглавит доктор Чикве Ихеквеазу, который в данный момент является генеральным директором нигерийского Центра по контролю за заболеваниями.

Канцлер Германии Ангела Меркель, которая присутствовала на церемонии открытия центра, отметила, что информация, собранная центром, будет доступна всем странам мира, добавив, что "пандемия COVID-19 показала, сколького мы можем добиться, когда объединяем силы".

В ВОЗ отметили, что Германия сделает первоначальную инвестицию в центр в размере $100 млн.