Полтысячи жителей Ямала установили рекорд, выстроившись в цифру "35"

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Рекорд России по массовости установили жители города Губкинский (Ямало-Ненецкий автономный округ), когда 500 человек выстроились в цифру "35", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе горадминистрации.

В эти дни Губкинский празднует 35-й день города, рекорд горожане решили установить к юбилею.

"Вчера 500 человек выстроились на площади Воинской славы в цифру "35". Горожане были одеты в белую, синюю, красную, желтую одежду", - рассказала представитель городской администрации.

Она добавила, что рекорд России зафиксирован и уже выдано соответствующее свидетельство.